Reggina, domani il ritiro al Centro Sportivo Sant’Agata. I convocati

Domani il ritiro della Reggina aprirà i battenti al Centro Sportivo Sant’Agata e, a tal proposito, la società presieduta da Luca Gallo ha comunicato l’elenco dei convocati che inizieranno la prima fase di preparazione in vista del Campionato di serie B.

Ritiro Reggina. Ecco la lista dei convocati

Ecco tutti gli atleti di scena dal 20 al 31 luglio:

Portieri: Farroni, Guarna.

Difensori: Bertoncini, Blondett, Garufo, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Marchi, Rossi, Rubin

Centrocampisti: Bianchi, De Francesco, De Rose, Mastour, Nielsen, Paolucci, Rivas, Rolando, Sounas.

Attaccanti: Bellomo, Corazza, Denis, Doumbia, Menez, Reginaldo, Sarao

Baclet e Zibert, invece, faranno parte dell’organico dal primo agosto.

Per quanto riguarda lo staff tecnico saranno in azione il mister Mimmo Toscano, il trainer in seconda Michele Napoli, il preparatore atletico Andrea Nocera, l’allenatore dei portieri Stefano Pergolizzi, il match analyst Carmine Alessandria e colui il quale si occupa del recupero degli infortunati Salvatore Gangemi.

Raiola propone Bouy agli amaranto

Intanto questa calda domenica estiva pre-ritiro viene scossa dall’accostamento alla Reggina del centrocampista olandese naturalizzato marocchino Ouasim Bouy, attualmente sotto contratto con il Leeds. Come riportato da “SerieBnews.com” è stato il suo celebre procuratore Mino Raiola a proporlo alla dirigenza amaranto. Dopo essere stato acquistato dalla Juventus nel 2012 ha fatto un po’ il girovago in Italia e nel mondo. Tra i club in cui ha giocato Brescia, Palermo, Amburgo e Panathīnaïkos.