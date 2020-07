Reggina, pazza idea Kyle Lafferty per l’attacco

Diverse e variegate le possibili novità sul mercato amaranto nelle ultime ore sia per i movimenti in entrata che in uscita. Sul primo punto il reparto che sta registrando il maggior dinamismo rimane l’attacco.

Reggina, affondo per il nordirlandese Lafferty

Confermata l’osservazione speciale di alcuni calciatori come Charpentier, alla corte della Reggina si sono affacciati altri nomi di livello, tra cui soprattutto quello della punta nordirlandese Kyle Lafferty, di Stefano Pettinari e di Francesco Forte. Lafferty, 32 anni, ex Palermo, è attualmente svincolato dal Sunderland e, come riportato da Alfredo Pedullà, avrebbe già dato il proprio assenso per trasferirsi nella punta dello stivale. Si tratta di un atleta di ragguardevole caratura che ha giocato anche nell’Irlanda del Nord fino a diventare, nel 2016, il secondo marcatore nella storia di questa Nazionale.

Trattativa anche per il difensore granata Buongiorno

Fisico statuario dall’alto del suo metro e 93, può essere definito il classico “animale d’area di rigore”. Stefano Pettinari e Francesco Forte, invece, stanno disputando un’ottima stagione in B con le maglie rispettivamente di Trapani e Juve Stabia. In merito alla difesa, oltre a Felipe, Taibi si sta muovendo per ottenere in prestito il centrale Alessandro Buongiorno. Sul versante delle uscite, l’Avellino ha manifestato un importante interesse per Francesco De Rose e Abdou Doumbia.