Reggina, ufficiale: Lorenzo Crisetig è un calciatore amaranto

Le indiscrezioni di mercato sono state confermate dal ds della Reggina, Massimo Taibi. Il centrocampista Lorenzo Crisetig vestirà la maglia amaranto nel prossimo Campionato di Serie B.

Ormai è fatta per il centrocampista Crisetig

Come riporta Tuttomercatoweb.com, il dirigente della società dello Stretto ha confermato la conclusione positiva della trattativa per il calciatore ex Inter, Cagliari e Bologna. Taibi ha anche aggiunto: “Mi sto sentendo con il dt del Milan, Paolo Maldini: siamo interessati a qualche giocatore rossonero in prestito nei campionati di A e B”. Un’altra importante freccia nell’arco di mister Toscano in attesa che altri movimenti in entrata possano concretizzarsi. Tra questi, in primis, il possibile arrivo del portiere Emiliano Viviano, che su Virgilio Sport ha confermato l’interessamento della Reggina e la sua disponibilità ad approdare in quel di Reggio Calabria.

Garufo probabile partente direzione Palermo

Sempre in piedi anche i contatti per il giovane promettente estremo difensore dell’Atalanta Marco Carnesecchi. Nel frattempo, come annunciato, sono partiti i lavori di ammodernamento dello stadio “Granillo” con la consegna ufficiale degli stessi, ieri, alla ditta aggiudicatrice. Sul fronte cessioni, invece, sembra essersi aperta una finestra in uscita per Desiderio Garufo, oltre a quelle di De Rose e Corazza. Tutti e tre piacciono al Palermo.