Fabio Caserta nuovo allenatore del Benevento calcio

Nuova avventura come allenatore per Fabio Caserta. Il tecnico nativo di Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, ha firmato per il Benevento Calcio in serie B.

Nuova avventura per Fabio Caserta

L’ex tecnico del Perugia, fresco di Promozione nella serie cadetta, ha deciso di intraprendere questa nuova avventura sulla panchina della squadra appena retrocessa dalla Serie A. Una carriera piena di successi quella dell’ex calciatore di Atalanta, Catania, Palermo, Juve Stabia, solo per citarne alcune. Nell’ultima stagione é riuscito ad ottenere un’altra promozione dopo quella avventua con la Juve Stabia.

Toccherá a lui il compito di riportare il sorriso nei tifosi beneventani ancora scottati dalla recente retrocessione dalla massima serie dopo un girone d’andata che faceva sperare diversamente. Succede a Filippo Inzaghi che nel frattempo e andato ad allenare a Brescia.

Per lui é prevista anche la sfida contro la Reggina, societá della sua terra, distante appena 30 km da dove é nato.

Il comunicato

Il Benevento Calcio comunica che oggi pomeriggio il presidente Oreste Vigorito ha ufficializzato l’accordo con il nuovo allenatore Fabio Caserta, che ha sottoscritto un contratto che lo legherà alla società giallorossa per due stagioni con una opzione per la terza. Il neo tecnico sarà presentato alla stampa venerdì 18 giugno alle ore 12 presso la sala stampa dello stadio “Ciro Vigorito”. Intanto è stato fissato per giovedì 8 luglio il raduno pre ritiro della squadra che precederà la partenza fissata per giovedì 15 luglio per il ritiro di Cascia, che si concluderà il 31 luglio. Presente all’incontro il direttore sportivo Pasquale Foggia che ha accompagnato Fabio Caserta nel sopralluogo a tutte le strutture del Benevento Calcio. Nella stessa giornata il presidente Oreste Vigorito ha definito anche l’accordo per due anni con opzione per il terzo con il nuovo medico sociale Enrico D’Andrea.

Foto dal sito del Benevento