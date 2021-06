Case in affitto a Catanzaro: le zone con le spiagge più belle

Avete deciso di prendere in affitto una casa in Calabria per trascorrere le vacanze in uno dei posti di mare più belli d’Italia? Questa regione effettivamente merita di essere presa in considerazione, perché le spiagge qui non hanno nulla da invidiare a quelle più rinomate della Puglia, della Campania o della Sicilia. La Calabria vanta dei pregi non da poco rispetto alle altre regioni: prima di tutto è molto meno gettonata e dunque il rischio di trovarla affollata nel periodo estivo è inferiore e in secondo luogo i prezzi delle case in affitto a Catanzaro sono decisamente più economici.

Prima di mettervi alla ricerca dell’immobile perfetto per le vacanze, però, vi consigliamo di scegliere una zona precisa nella provincia di Catanzaro e per farlo di prendere in considerazione le spiagge che si trovano nelle immediate vicinanze. In tal modo sarete sicuri di non sbagliare e di soggiornare in un luogo comodo e gradevole in cui trascorrere un’estate all’insegna del relax e del divertimento. Vediamo dunque insieme alcune delle zone con le spiagge più belle in provincia di Catanzaro.

Catanzaro Lido

Catanzaro Lido non è altro che la marina di Catanzaro, la parte affacciata sul mare del capoluogo calabrese. Non si tratta della zona più bella della provincia, perché nei dintorni si trovano baie decisamente più pittoresche e scenografiche, ma non va nemmeno scartata a priori. La spiaggia di Catanzaro Lido è una lunga ed ampia distesa di sabbia mista sassolini che si affaccia su un mare cristallino, con il fondale che scende lentamente. Questa zona può rivelarsi un’ottima soluzione per le famiglie con bambini piccoli, che desiderano avere tutti i principali servizi a portata di mano e la comodità di trovarsi a pochi passi dal centro della città.

Stalettì

Staletti è un comune che si trova a sud di Catanzaro città e che è piuttosto rinomato a livello turistico, proprio perché qui è possibile trovare una delle più belle spiagge di tutta la provincia. Parliamo della Baia di Caminia, piuttosto famosa per via della sua sabbia bianchissima e del mare cristallino che assume un colore davvero straordinario in determinate giornate. Questa spiaggia merita sicuramente una visita se ci si trova a Catanzaro e soggiornare nel comune di Staletti può rivelarsi un’ottima idea per averla a due passi.

Sant’Andrea Apostolo dello Ionio

Un’altra località che vale la pena prendere in considerazione è Sant’Andrea Apostolo dello Ioni, che si trova ancora più a sud e ospita la bellissima Spiaggia Cupido. Anche qui la sabbia bianca è bagnata da un mare cristallino, limpidissimo e con fondali strepitosi. Il paese di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio è piccolino e conta poco più di 1.000 abitanti, dunque non è sempre facilissimo trovare un appartamento in affitto ma nelle immediate vicinanze esistono soluzioni interessanti.

Sellia Marina

Infine, Sellia Marina è un altro dei comuni in provincia di Catanzaro in cui è possibile trovare delle spiagge davvero bellissime e curate. Parliamo di una località che ha vinto la bandiera blu e che quindi è molto curata, che conviene considerare per una vacanza.