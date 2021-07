Crotone, Scende dall’auto per aprire il cancello e viene travolto

Un altro tragico incidente mortale a Crotone. Ieri pomeriggio un uomo di 70 anni ha perso la vita dopo essere sceso dall’auto. Nulla da fare per Domenico Mangano ed aveva 70 anni.

L’uomo era sceso dal mezzo per aprire il cancello della sua proprietà. Ad un certo punto, per cause in corso di accertamento, la vettura ha preso velocità e lo ha travolto uccidendolo sul colpo.

La vettura, un’Alfa Romeo, era stata parcheggiata in pendenza, e si é mossa senza che l’uomo se ne accorgesse. Finendo per schiacchiarlo. Si é reso necessario l’intervento di una squadra di Vigili del Fuoco inviata giunta dal comando provinciale e anche di una gru. I vigili del fuoco,hanno messo in sicurezza successivamente il sito.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del Suem 118 che hanno constatato il decesso del settantenne e la Polizia di Stato che ha effettuato i rilievi di competenza

