Coronavirus a Reggio Calabria, prima vittima: uomo di Montebello Jonico

Purtroppo si é registrata la prima vittima di Coronavirus a Reggio Calabria. Si tratta di un uomo di Montebello Jonico arrivato senza vita all’Ospedale Tiberio Evoli di Melito Porto Salvo.

Purtroppo bisogna registrare la prima vittima di Coronavirus a Reggio Calabria. Pochi minuti fa é arrivata l’ufficialitá delle analisi alle quali era stato sottoposto l’uomo di 64enne deceduto ieri all’Ospedale “Tiberio Evoli” di Melito Porto Salvo. L’uomo è deceduto per arresto cardiaco dovuto a gravi problemi respiratori.

L’uomo già qualche giorno fa aveva contattato il 118 . Aveva febbre e bronchite. Secondo i dati in nostro possesso, il personale medico l’aveva visitato effettuare tamponi. Purtroppo, le condizioni in poco tempo sono nettamente peggiorate e l’uomo è stato costretto a recarsi in ospedale a Melito Porto Salvo. Il decesso si è verificato in macchina, mentre moglie e figlia lo stavano trasportando presso il nosocomio melitese. Purtroppo é morto prima dell’arrivo.

Ieri sera sono scattati gli accertamenti fino alla notizia della positivitá.

Disposizione quarantena

Dopo l’esito delle analisi, adesso si attendono le disposizioni delle autoritá locali nei confronti di tutti coloro che sono entrati in contatto con la vittima. In particolare, oltre a moglie e figlia, saranno sottoposti a controlli e quarantena il personale medico, i dipendenti comunali e tutte le persone che sono entrati in contatto con lui negli ultimi giorni.