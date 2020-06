Trenitalia raddoppia? In arrivo Frecciarossa Venezia-Reggio Calabria

Trenitalia potrebbe raddoppiare con il collegamento tra Nord e Sud Italia. Dopo il Frecciarossa Torino-Reggio Calabria, sarebbe in programma il Frecciarossa Venezia-Reggio Calabria. Si tratterebbe di un’altra importante novità dopo la partenza del Torino-Reggio operativo da Mercoledì 3 Giugno. E all’orizzonte in molti auspicano il tutto esaurito:

Trenitalia starebbe programmando il lancio del secondo collegamento diretto a lunga percorrenza tra il Nord Italia e la città calabrese dello Stretto. Si tratta del Frecciarossa Venezia-Reggio Calabria che utilizzerà la linea disponibile dell’alta velocità fino a Salerno. Si tratta del più lungo collegamento ad alta velocità in Europa, ben 1.266 chilometri.

Collegherà le due città in poco più di 9 ore, con nove fermate intermedie di cui 4 in Calabria:

Padova

Bologna

Firenze

Roma

Salerno

Paola

Lamezia

Rosarno

Villa San Giovanni

Non ancora ufficiale la data dell’inizio del collegamento. Si spera che possa entrare in funzione già in estate. Tuttavia, la tratta dovrebbe essere fruibile ai passeggeri entro l’autunno.

Collegamento già programmato

Questo collegamento era già stato programmato per il 2020. Purtroppo la pandemia del Coronavirus non ha permesso l’entrata in funzione.

Nei piani di Trenitalia per il collegamento tra Venezia e Reggio Calabria era stato preventivato un Frecciargento. Adesso si sarebbe optato per un altro Frecciarossa.

Le novità sui Frecciarossa

Nel frattempo, grandi novità per chi ha deciso di viaggiare sui treni ad alta velocità di Trenitalia. Ogni passeggero riceverà un safety kit gratuito consegnato che consiste in:

mascherina

gel igienizzante per mani

guanti in lattice

poggiatesta monouso

lattina d’acqua.

Inoltre, a bordo della carrozza, i passeggeri potranno visualizzare sul proprio smartphone le informazioni sui processi di pulizia e sanificazione dei treni.

Per quanto riguarda il Frecciarossa Torino-Reggio Calabria, ecco gli orari utili:

