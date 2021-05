Violentissimo incidente stradale a Vibo, muore un ventenne

E’ di un morto e due feriti il bollettino del terribile incidente che si é consumato a Vibo Valentia nella giornata di Sabato. Due le automobili coinvolte nel sinistro.

Incidente a Vibo Valentia

E’ pesante il bilancio del gravissimo incidente stradale a Vibo Marina dove ha perso la vita Dennis Muzzì. Per cause ancora in fase di accertamento, l’autovettura a bordo della quale si trovava la vittima si é scontrata con un’altra vettura (una Y 10) che proveniva in direzione opposta. In auto con Muzzí si trovavano due suoi amici mentre una ragazza era alla guida dell’altra vettura.

Nulla da fare per il giovane Dennis che ha perso la vita sul colpo. Feriti gli altri due ragazzi, uno dei quali era alla guida. Sta bene invece la ragazza 21enne.

Le condizioni dei feriti

I due ragazzi che si trovavano in auto in compagnia della vittima si trovano ricoverati uno all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, l’altro al Pugliese di Catanzaro con un’emorragia cerebrale. Si é reso necessario un intervento chirurgico a causa della frattura del femore. Il ventenne ricoverato all’ospedale di Vibo è stato invece operato alla milza. Tanto spavento, ma solo qualche graffio, invece, per la ragazza alla guida dell’altra Lancia Y coinvolta nell’incidente.

Sul posto sono giunti il 118, i Vigili del Fuoco e ;le Forze dell’ordine.