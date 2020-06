Novità Trenitalia per l’estate, nuovi collegamenti con la Calabria

Nuovi collegamenti di Trenitalia per la Calabria durante il periodo estivo. La notizia è stata comunicata e rigurada il nuovo orario dal 14 Giugno. Molte le novità per soddisfare le esigenze di mobilità di quanti sceglieranno il treno per i propri spostamenti e per trascorrere le vacanze in Calabria.

Nuovi collegamenti Trenitalia con la Calabria

Trenitalia ha voluto fare le cose in grande annunciando importanti novità. Aumentarenno, quindi, i collegamenti con la Calabria. Le novità particolari sono:

• Frecciargento dallo Stretto alla Laguna

• raddoppia il Frecciarossa Torino-Reggio Calabria

• aumentano i servizi regionali per pendolari e turisti

• torna il Tropea Line lungo la Costa degli Dei.

Rilanciare il turismo nazionale e dare una forte spinta alla digitalizzazione grazie alla nuova App Trenitalia. Il tutto nel pieno rispetto delle norme per il distanziamento delle persone e con la continua igienizzazione dei treni.

I dettagli del nuovo orario e delle azioni per il rilancio del turismo sono stati illustrati da:

Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane

Tiziano Onesti, Presidente di Trenitalia

Orazio Iacono, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia.

Dal 3 giugno, per la prima volta, il Frecciarossa unisce senza cambi intermedi Torino con Reggio Calabria.

Le novità

Da domenica 14 giugno i collegamenti diretti raddoppiano, diventando quattro al giorno da e per Torino. Passando per Roma. Previste fermate a:

Milano

Reggio Emilia

Bologna

Firenze

Napoli

Salerno

Paola

Lamezia Terme

Rosarno

Villa San Giovanni.

Con l’orario estivo anche un nuovo collegamento dallo Stretto alla Laguna in Frecciargento, sulla Venezia/Roma-Reggio Calabria.

Nel fine settimana, inoltre, un nuovo collegamento Frecciargento Roma-Reggio Calabria, sino al 13 settembre.

Potenziate le Frecce. Tornano gli:

Intercity Giorno tra Reggio Calabria e Roma

una coppia di Intercity fra Reggio Calabria e Taranto

coppia di Intercity Notte Reggio Calabria-Torino

Dal primo luglio sarà ripristinata l’intera offerta Intercity.

Sicilia e Calabria sempre più vicine grazie alle navi veloci di Blujet (Gruppo FS Italiane). Incrementate le corse giornaliere fra Messina e Villa San Giovanni.

Cresce anche il numero delle corse del trasporto regionale. L’offerta regionale verrà potenziata con 67 ulteriori collegamenti sulle direttrici tirrenica e ionica. Questo porterà l’offerta complessiva a 153 corse al giorno, pari al 77% dell’offerta.

Anche per l’estate 2020 è stato confermato il servizio turistico Tropea Line. Con un’offerta di 24 collegamenti al giorno. Unisce Lamezia Terme a Rosarno. Sono 18 invece i collegamenti giornalieri fra Reggio Calabria e Roccella Jonica.

TARIFFE SPECIALI

A chi sceglie di restare in Italia e trascorrere le proprie vacanze alla scoperta del territorio nazionale, Trenitalia riserva offerte dedicate, tariffe speciali e riduzioni.

Per viaggiare senza limitazioni su tutti i treni regionali e in ogni destinazione, fra le 12 del venerdì e le 12 del lunedì, da mercoledì 24 giugno è possibile acquistare un unico biglietto a 49 euro per quattro weekend o a 149 euro per tutti i weekend. Sempre da mercoledì 24 giugno e per tutta l’estate 2020, i bambini e i ragazzi fino a 15 anni viaggiano gratis sui treni regionali.