Coronavirus in Calabria, bolletino Regione 15 Luglio. Due nuovi casi

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 104.921 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.218 (+2 rispetto a ieri), quelle negative sono 103.729.

NUOVO CASO DI CORONAVIRUS IN CALABRIA: FAMIGLIA IN QUARANTENA OBBLIGATORIA

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 3 in isolamento domiciliare; 434 guariti; 34 deceduti.

– Reggio Calabria: 4 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19 deceduti.

– Crotone: 3 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 3 in isolamento domiciliare; 77 guariti; 5 deceduti.

Dei 54 soggetti positivi in isolamento domiciliare, 13 sono stati trasferiti a Roma, in apposita struttura (Ospedale Celio).

Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 9.628.