Elezioni comunali Melito Porto Salvo 2021, considerazioni Minniti

Giuseppe Salvatore Minniti, commissario di Fratelli d’Italia per il comuna di Melito Porto Salvo, interviene in merito alle prossime elezioni comunali previste nel 2021. Di seguito il suo intervento che pubblichiamo integralmente:

A mio modesto avviso va sottolineato, che in questo disastro, una parte della minoranza che ha rappresentato l’ultimo consiglio comunale, non ha fatto altro che sparare sulla croce rossa ottenendo pochi benefici per il paese e avvelenando ancora di più il tessuto sociale seminando odio e malessere. Se da un lato la maggioranza sfoderava un esecutivo inconcludente, se non per qualche nome che si è distinto, dall’altra, abbiamo assistito ad una parte di opposizione inadeguata da tutti i punti di vista basta pensare all’incapacità, a titolo di esempio, di convocare, in quattro anni e mezzo, un consiglio comunale per affrontare nella sede preposta uno dei tanti problemi del paese.

Abbiamo assistito ad un teatrino messo in scena con il chiaro obiettivo di ripresentarsi alle elezioni per dimostrare l’essere migliori e politicamente più incisivi, ma giunti ai nastri di partenza l’ex minoranza ha sancito il suo totale fallimento con la non presentazione della lista alla competizione elettorale arrecando un danno enorme al paese: ha contribuito, dopo aver avvelenato gli animi per anni, a lasciare Melito senza un’amministrazione democraticamente eletta.