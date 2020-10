Calcio: Pordenone – Reggina 2-2 (13′ Liotti, 49′ Diaw, 69′ Ciurria, 90′ Folorunsho)

La quinta giornata di campionato di Serie B nella sfida del Teghil a Lignano Sabbiadoro, ha messo di fronte il Pordenone di Tesser e la Reggina di Toscano.

Il Pordenone, era reduce dalla prima sconfitta stagionale, nel turno infrasettimanale al Tombolato, contro il Cittadella dopo i tre pareggi iniziali arrivati nelle sfide contro Lecce, Vicenza e Spal, la Reggina, dopo il terzo pareggio stagionale, nel derby del Granillo per 0-0 contro il Cosenza, si è presentata in Friuli ancora imbattuta.

LE SCELTE TECNICHE

Tesser in attacco si è affidato a Diaw, con Zammarini e Ciurria sulla trequarti.

Toscano, nel segno della continuità, ha confermato il blocco difensivo, con Delprato titolare. In attacco, è Lafferty a formare il tandem offensivo con Denis – coppia inedita che non ha sortito gli effetti sperati – vista l’assenza di Ménez bloccato da un problema muscolare. In panchina si è accomodato Mastour.

LA GARA

È stata una gara dai due volti. Una prima frazione nettamente a favore degli amaranto, andati meritatamente in vantaggio al 13’ con Liotti – il suo è il terzo centro stagionale realizzato da vero e proprio attaccante – che di piatto ha insaccato per lo 0-1, su traversone Bellomo dalla destra del portiere. Meritato il vantaggio dell’undici di Toscano, che ha dimostrato di esserci mentalmente e fisicamente. Da notare a chiusura di tempo, la sfortunata conclusione di Bianchi, che ha accarezzato il palo alla sinistra di Perisan.

SECONDA FRAZIONE FATALE

Nella ripresa, sono stati i padroni di casa, apparsi rivitalizzati e più veloci, a salire in cattedra, dominando la Reggina. È stato Diaw al minuto 49 a riequilibrare il match. I Ramarri, sull’onda dell’entusiasmo hanno continuato a premere, ed al 69′ hanno concretizzato il sorpasso. È stato Ciurria, a trovare il jolly, firmando il 2-1, con una saetta imprendibile per l’incolpevole Guarna.

SUL FILO DI LANA

Sui titoli di coda gli amaranto, mai rassegnati, hanno trovato la forza per raddrizzare le sorti di una gara che sembrava ormai segnata. Provvidenziale, sui titoli di coda, la rete di Folorunsho – prestazione di sostanza la sua – che con una conclusione dal limite, su deviazione di Bassoli, ha trovato la rete del 2-2 che ha chiuso le ostilità.

UN PUNTO DA TENERE STRETTO

La divisione dei punti, ha rispecchiato l’evolversi della gara. Si è vista una buona Reggina nella prima frazione, ma nella ripresa, ha subito per almeno trenta minuti, anche per il dinamismo dei neroverdi. Quarto pari su cinque gare per gli amaranto, ed un punto prezioso – sette in carniere – che, se da un lato ha consentito alla squadra dello Stretto di rimanere imbattuta, ha messo in evidenza qualche difficoltà di troppo, in attesa di ritrovare i gol di un Denis volenteroso, ma ancora non nelle migliori condizioni.

APPUNTAMENTI IMPORTANTI

Ora all’orizzonte si profilano altri due appuntamenti importanti, la gara di Coppa Italia contro il Bologna e la sfida alla Spal al Granillo, a conferma di un campionato sempre più duro ed estenuante.