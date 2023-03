Africo – Melito 4-1. Ai padroni di casa lo scontro salvezza

Africo: Bevilacqua, Pitto, Gobatto(Maviglia), Criaco Fsco, Morabito, Gligora, Mollica, Morabito Leo (Scordo), Criaco D.co, Mollica Costantino, Criaco Leo(Mollica G). All: Romeo.

Melito: Larizza (Micheletta), Gavrilidi (Olmedo), Frattolillo, Perla, Candito, Paviglianiti, Cartisano (Logozzo), Gurnari (Zhani), Nucera Bruno, Obinna, Liotta. All: Cormaci.

Arbitro: Notaro (Lamezia), assistenti: Roperto e Ritorto (Lamezia).

Marcatori: Gligora (A) 21’ e 46’ st, Morabito S. (A) 30’ e 49 s.t., Liotta 40 st.

Note: Espulso Candito (M) al 17 pt. Rigore sbagliato da Gligora al 18’ pt

Africo – Melito: il primo tempo

L’Africo vince il delicatissimo scontro in chiave salvezza contro il Melito. Alla fine il 4-1 è una vera debacle per i melitesi, perché il 3-1 rifilato agli africesi all’andata dai ragazzi di mister Cormaci è stato ribaltato da questo punteggio e perciò nell’eventualità di arrivo a pari punti sarebbe in vantaggio la squadra amaranto. I piani di mister Cormaci vengono sconvolti al 17’ minuto del pt. Nel tentativo di contrastare tre attaccanti dell’Africo, Candito in elevazione sembra toccare la palla con le mani, la sfera carambola tra i piedi di Leo Criaco che deposita in rete ma il sig. Notaro fischia il rigore non convalidando il gol ed espelle il capitano melitese. Gligora dal dischetto tira altissimo. Il Melito in inferiorità numerica tiene bene il campo per tutto il primo tempo e solo alcuni tiri da fuori area impensieriscono l’attento Larizza. Antonio Cormaci deve rivedere il piazzamento di Liotta, abbassato sulla linea difensiva e pertanto Obinna è solo in avanti e può fare poco.

Africo – Melito: il secondo tempo

Nella ripresa sale l’intensità e la “cattiveria” dei locali che grazie all’azzeccata mossa di gettare nella mischia Maviglia al 21’ minuto passano in vantaggio. Gligora segna dopo la respinta di pugni di Larizza su tiro di Criaco D.co. E’ lo stesso nuovo entrato poi che al 30’ imbecca Morabito S, inzuccata precisa stile pallonetto ed è raddoppio. Al 40’ gara riaperta da una bella combinazione Nucera / Liotta. E’ quest’ultimo a “sparare” un missile terra aria che va a finire sotto l’incrocio. Gli ultimi concitati minuti vedono i melitesi lasciare praterie agli africesi, nel tentativo di pervenire al pari, i quali in superiorità numerica vanno a nozze. Ci pensano i migliori in campo dei ragazzi di Romeo (Gligora al 45’ e poi ancora S. Morabito al 49’) a completare la goleada e le doppiette personali.

E’ notta fonda per il Melito superata ora dall’Africo, ma entrambe dovranno guardarsi le spalle.

Nulla è ancora stato decretato in basso, ne l’ultima posizione ne il resto. Sei squadre tremano e tra queste ci sono Melito ed Africo. Ci sarà da divertirsi fino alla fine.