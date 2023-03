Incidente sull’A2 tra Pizzo Calabro e Sant’Onofrio. Mezzo in fiamme

Traffico temporaneamente interdetto lungo l’autostrada A2 “Autostrada del Mediterraneo”, in entrambe le direzioni, tra Pizzo Calabro e Sant’Onofrio, tra il km 339,960 ed il km 349,720 in provincia di Vibo Valentia. Un mezzo pesante in fiamme sulla strada.

Per i veicoli in direzione sud il traffico viene deviato all’uscita di Pizzo Calabro per poi prendere la SS18, successivamente la SS606 per poi rientrare in autostrada a Sant’Onofrio, percorso inverso per i veicoli diretti verso nord.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre del 118, l’Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

