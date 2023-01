Dal Gambia in Calabria per curare leucemia. Buona sanitá a Reggio

In viaggio dal Gambia fino in Calabria per curare la leucemia. Il C.T.M.O. del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria protagonista di una storia di buona sanità.

A un anno dal trapianto le condizioni cliniche del paziente sono buone, notizia che suona come un lieto fine per il ragazzo e un’ulteriore conferma della qualità del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria.

È questa la storia di un ragazzo del Gambia la cui vicenda, legata al dramma dell’immigrazione, si intreccia con la grande professionalità e la straordinaria umanità di medici, operatori e volontari calabresi.

Nel 2020 il giovane di 23 anni arrivava in Italia a bordo di un barcone e, dopo diverse peripezie che lo portano prima in Puglia, poi in Francia ed infine in Calabria, gli viene diagnosticata una leucemia mieloide cronica in fase avanzata, grave malattia del sangue per la quale si rende necessario un trapianto di midollo osseo.

La collaborazione tra l’Ematologia dell’Ospedale Ciaccio di Catanzaro e il Centro Unico Regionale Trapianti di Cellule Staminali e Terapie Cellulari (C.T.M.O.) del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, guidato dal Dott. Massimo Martino, ha reso possibile la realizzazione del trapianto. Un trapianto reso possibile nonostante le difficoltà burocratiche legate alla ricerca di un donatore compatibile tra i familiari del ragazzo in Gambia. E grazie al dott. Giuseppe Console, Responsabile registro donatori midollo osseo.

In tutta questa vicenda a lieto fine, da non dimenticare, il ruolo fondamentale nella vicenda dei volontari calabresi e dell’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma (A.I.L.).

