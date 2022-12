Reggio Calabria, terribile incidente nella notte di Natale

Un grave incidente autostradale si è verificato nella notte di Natale a Reggio Calabria. Quattro le automobili coinvolte nell’ultimo tratto dell’autostrada tra gli svincoli di Campo Calabro e Gallico nella carreggiata in direzione Sud.

Secondo le notizie in nostro possesso, un’automobile si sarebbe fermata per un guasto in corsia di sorpasso rimanendo in panne in una zona non illuminata. Purtroppo in quel frangente arrivava un’altra vettura che non riusciva ad evitarla. L’impatto diventava inevitabile coinvolgendo anche altre due vetture.

I feriti sono stati trasportati al GOM di Reggio Calabria dai sanitari mentre la polizia stradale giunta sul posto ha effettuato i rilievo del caso.

