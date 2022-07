Saline Joniche, Sesta edizione del trofeo Prastará di mountain bike

Ritorna il Trofeo Prastarà a Saline Joniche, in provincia di Reggio Calabria. Dopo due anni di stop dovuti alle problematiche legate al Covid, Domenica 24 luglio si disputerà a Saline Joniche la corsa ciclistica in mountain bike organizzata dall’ASD Magna Greciain provincia di Reggio Calabria.

Trofeo Prastará di mountain bike a Saline Joniche

Il percorso si snoda tra Masella e le Rocche di Prastarà, gigantesche formazioni geologiche ricche di storie e leggende, terra del film del 1952 ‘’Il Brigante di tacca del lupo’’ e ancor prima dimora di Sant’Elia il giovane, nonché di insediamenti rurali. Un luogo incastonato nel paesaggio dal quale si ammirano le coste siciliane con sua maestà l’Etna, dove si respira la bellezza di Pentedattilo affacciato tra Melito P.S. e Capo D’Armi, un importante sito naturalistico e di biodiversità.

Leonardo Zampaglione, presidente dell’ASD Magna Grecia, ha ideato la manifestazione nel 2014 e nel corso degli anni ne ha modificato il percorso arrivando a disegnare quello attuale che misura oltre 4 km, un circuito sterrato che dovrà esser ripetuto più volte dai partecipanti. Il ritrovo e le iscrizioni saranno in Piazza Chiesa a Saline J. dalle 8:30 alle 9:30; la partenza è prevista per le ore 9:45 direttamente dal percorso gara a Prastarà e avrà una durata di circa un’ora.

Le ricche premiazioni, che si svolgeranno in Piazza, prevedono trofei per i primi 4 di categoria e le prime 3 società classificate, oltre al vincitore assoluto. La gara si svolgerà sotto l’egidia dell’ente di promozione sportiva ACSI Ciclismo Reggio Calabria, comitato gestito dal responsabile provinciale Roberto Canale, e si prevede una partecipazione di ciclisti provenienti non solo dalla Calabria ma anche da fuori regione, per i quali è stato previsto un’agevolazione all’iscrizione. L’organizzazione ha previsto omaggi ai partenti, ristoro, assistenza e buffet finale. Tutti i ciclisti in regola con il tesseramento potranno inviare la propria adesione via email a magnagrecia.asd@gmail.com entro sabato 23 luglio ore 14:00.

Molti eventi organizzati ed in programma

L’ASD Magna Grecia, seppur di neonata formazione, in questo 2022 ha già organizzato il “Giro dei Giganti” a maggio, escursione ciclistica libera che ha interessato l’intero comune di Montebello Jonico, un concorso di disegno e una gimkana in bici per i più piccoli in occasione dei festeggiamenti per il SS. Salvatore lo scorso giugno.

Per la prossima settimana ha in programma una gimkana a Masella e sono in fase di definizione simili appuntamenti nei comuni limitrofi. Gli amanti delle due ruote che vogliano entrare a far parte della squadra o gli interessati a collaborare con l’associazione in qualità di soci/sostenitori potranno visitare la pagina Facebook “magnagrecia.asd” e chiedere maggiori informazioni.