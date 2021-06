Reggina: Il primo colpo di mercato potrebbe essere Karim Laribi

La Reggina potrebbe concretizzare a breve il suo primo colpo di mercato. È di queste ore la notizia che il club amaranto avrebbe praticamente definito un altro innesto per il reparto avanzato. Secondo quanto riportato da TUTTOmercatoWEB.com, Karim Laribi – a meno di clamorosi colpi di scena – sarebbe il primo acquisto ufficiale che andrebbe ad integrare la rosa a disposizione di mister Aglietti. A confermare le trattative avanzate, anche il Ds Massimo Taibi che ai microfoni delle frequenze ufficiali del club dello Stretto, così si è espresso:

Manca lo scambio di documenti, ormai siamo a buon punto…..È un giocatore molto duttile e permette al mister di passare dal 4-4-2 al 4-3-3 al 4-2-3-1.

Sebbene non ci sia ancora l’ufficialità, il club di via Delle Industrie, sarebbe in dirittura d’arrivo per chiudere l’accordo con l’Hellas per il passaggio in amaranto del centrocampista naturalizzato tunisino. Il calciatore classe 1991, ritroverà Aglietti, con cui ha vinto i playoff di Serie B con il Verona.

Breve profilo

L’esperto e duttile centrocampista, tatticamente è un calciatore polivalente, viene impiegato prevalentemente come esterno sinistro a centrocampo, con caratteristiche offensive. Ambidestro di piede, possiede una buona tecnica di base. Ha un buon dribbling ed un tiro efficace dalla distanza.