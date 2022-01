Reggina: Chiusa la sessione invernale di mercato degli amaranto

Si è chiusa la sessione di calcio mercato della Reggina. Il club amaranto sul filo di lana, ha concluso diverse operazioni in uscita, facendo registrare l’ultima operazione in entrata. Otto il totale dei movimenti in uscita e cinque movimenti in entrata, per un totale di tredici operazioni di mercato. Questo il bilancio del club di Via Delle Industrie, al termine della sessione invernale 2021/2022.

Le ultime uscite

Il club amaranto, dopo la risoluzione consensuale con Vasco Regini presentato l’estate scorsa e l’accasarsi in quel di Ascoli di Federico Ricci con la formula del prestito con diritto di riscatto, ha chiuso anche la pratica Laribi che, aveva rifiutato il passaggio alla Triestina. Il centrocampista, è andato in prestito al Cittadella, con diritto di riscatto.

In entrata

Dopo essere stati ufficializzati il ritorno a titolo temporaneo di Folorunsho ed il prestito con diritto di riscatto di Kupisz dal Pordenone, sono rimasti attualmente in rosa per un possibile rilancio, Faty e Menez. In organico anche Rivas – attenzionato dal Cagliari – calciatore importante per lo scacchiere amaranto. L’ unica operazione in entrata degli ultimi minuti di un calcio mercato movimentato, è stata quella dell’esterno d’attacco Cristiano Lombardi, in prestito dalla Lazio, fino al 30 giugno prossimo.

Caratteristiche tecniche

Attaccante esterno di fascia destra, Lombardi è un’ ottimo elemento, dotato di velocità. Può giocare come seconda punta, come laterale offensivo in un tridente, o come esterno destro in un centrocampo a cinque.

Il riepilogo completo delle operazioni della sessione invernale

USCITE

Alessandro Farroni (p, titolo definitivo, Vis Pesaro), Lorenzo Lofaro (p, prestito, A.S.D. Paternò), Daniele Liotti (d, prestito, Cosenza Calcio), Vasco Regini (d, rescissione), Lorenzo Gavioli (c, prestito, A.C. Renate), Federico Ricci (c, prestito con diritto di riscatto, Ascoli Calcio), Nikola Vasic (a, rescissione), Karim Laribi (c, prestito con diritto di riscatto, AS Cittadella). ENTRATE

Ramzi Aya (d, titolo definitivo, svincolato), Federico Giraudo (d, prestito con diritto di riscatto*, Vis Pesaro), Michael Folorunsho (c, prestito, S.S.C. Napoli), Tomasz Kupisz (c, prestito con diritto di riscatto, Pordenone Calcio), Cristiano Lombardi (c, prestito con diritto di riscatto, SS Lazio).

*obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

