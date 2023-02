Reggina-Pisa: 0-2. Terza sconfitta consecutiva per gli amaranto

REGGINA (3-4-3): Contini; Cionek, Terranova, Gagliolo (5’ st Bouah), Pierozzi; Crisetig, Fabbian, Hernani (28’st Cicerelli); Rivas (15’st Canotto), Menez, Strelec (15’st Gori). A disp.: Colombi, Aglietti, Loiacono, Galabinov, Di Chiara, Lombardi, Bondo, Liotti. All. Inzaghi

PISA (4-3-3): Nicolas; Calabresi, Hermannsson, Barba, Beruatto; Estevez (1’ st Touré), Nagy, Gargiulo (34’ De Vitis), Calabresi; Morutan (44’ Rus), Tramoni M.(15’st Sibilli), Moreo (15’st Gliozzi). A disp.: Guadagno, Livieri, Caracciolo, Zuellei, Masucci, Tramoni L. All. D’Angelo

ARBITRO: La Penna. Assistenti: Tolfo e Zingarelli, Saia. Var: Nasca, Baroni.

MARCATORI: 14’ st Gargiulo, 24’ st Gliozzi su rigore

NOTE: ESPULSI: 45′ st Bouah (R) per doppia ammonizione

AMMONITI: 34’pt Beruatto (P), 7’st Gargiulo, 73′ st Bouah (R). RECUPERO: 3’ pt; 4’ st

REGGINA-PISA 0-2

Importante vittoria in trasferta per il Pisa che sbanca il Granillo conquistando tre punti importanti in chiave playoff. Terza sconfitta consecutive per gli uomini di mister Inzaghi che giocano bene il primo tempo prima di soccombere agli avversari nella ripresa.

Giornata soleggiata al Granillo di Reggio Calabria con i padroni di casa che scendono in campo senza lo squalificato Majer. Debutto dal primo minuto per Terranova e Strelec. Nel Pisa mancano per squalifica Marin e Mastinu. Primo tempo a senso unico con gli ospiti che non si fanno mai vedere dalle parti di Contini. La Reggina, invece, ha qualche occasione che peró non riesce a concretizzare nel migliore dei modi. Si decide tutto nella ripresa con il Pisa che, tornato dagli spogliatoi con un piglio diverso, sigla le due reti che valgono tre punti.

PRIMO TEMPO

La prima azione del match si regista al minuto 6. Cross di Gagliolo dalla sinistra e colpo di testa di Terranova finito sopra la traversa. Al 15’ riparte in contropiede la Reggina che scarica su Menez. Il francese si accentra e calcia da fuori area. Conclusione deviata in angolo.

Al 19’ punizione dalla destra di Hernani al centro. Terranova anticipato all’ultimo secondo da un difensore ospite. Palla in angolo. Occasionissima al 21’ per i padroni di casa in contropiede. Rivas entra in area e passa a destra per l’accorrente Fabbian. Provvidenziale la respinta in angolo di Nicolas sul tiro non irresistibile del centrocampista di proprietá Inter. Al 33’ il tiro di Rivas, su assist di Menez, viene deviato in angolo da un difensore pisano. Sugli sviluppi del calcio d’angolo. Hernani ci prova da fuori area su respinta della difesa. Conclusione da dimenticare. Al 38’ pregevole azione sulla destra di Pierozzi che crossa al centro. La palla giunge a Hernani che mette come puó al centro. Libera con qualche difficolta la difesa di mister D’Angelo. Al 40’ Hernani esce palla al piede dalla sua area liberandosi magistralmente di 4 uomini. Serve Rivas che Avanza ed entra in area della destra crossando al centro. Nicolas salva a terra.

SECONDO TEMPO

Le squadre nel secondo tempo entrano in campo con gli stessi effettivi ad eccezione di Touré nel Pisa di Estevez. La prima azione é degli ospiti con Touré che dalla fascia mette al centro una palla invitante che la difesa amaranto riesce a spazzare via con qualche affanno di troppo. Al 4’ minuto retropassaggio pericoloso di Terranova per Contini e per poco non ne approfitta Matteo Tramoni, il piú pericoloso dei suoi. Situazione quasi identica un minuto dopo. Provvidenziale nuovamente l’intervento di Contini prima e Cionek dopo. Il primo squillo dei padroni di casa arriva all’8’ con Hernani che calcia sul fondo da fuori area.

Il Pisa passa in vantaggio al 18’ con Sibilli. Cross dalla sinistra con Sibilli che colpisce il pallone di testa. La sfera sbatte sulla traversa e rimbalza vicino alla linea di porta dove Gargiulo tutto solo mette in rete. Al 23’ rigore per il Pisa. Sibilli imbecca in area Gliozzi che viene steso da Pierozzi. Dal dischetto l’attaccante pisano spiazza Contini. Al 27’ Gliozzi va vicino alla doppietta personale concludendo sul fondo da buona posizione. Al 40’ la Reggina potrebbe accorciare le marcature con Gori che riesce a liberari in area, ma perde il momento e la difesa ospite libera in angolo.Sugli sviluppo dell’angolo, Crisetig calcia alto. Al 45′ gli amaranto rimangono in 10 per l’espulsione di Bouah per doppia ammonizione.

La partita termina con la contestazione della Curva Sud nei confronti della squadra che, nonostante la sconfitta, va sotto la curva. Applausi dal resto dello stadio.