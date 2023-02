Africo (RC): Successo per l’evento Un calcio al bullismo

Si è svolta ad Africo la manifestazione “Un calcio al bullismo” per celebrare la giornata Nazionale dedicata agli episodi sociali che investono bimbi e adolescenti.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Amministrazione comunale di Africo e dalla locale Pro Loco, con contributo di Caffè Santo Antonio dei fratelli Leo e Andrea Morabito, sponsor ufficiali della manifestazione.

Presenti i referenti scolastici sul bullismo; l’insegnante Vittoria Morabito e Franco Sculli, assente per motivi Istituzionali il sindaco Domenico Modaffari, ma che ha fatto pervenire un significativo e profondo messaggio ai partecipanti e gli organizzatori dell’evento.

<<Ringrazio la nostra Pro Loco che ha organizzato la manifestazione nella giornata contro ogni forma di bullismo. Gli episodi di bullismo, di offendere di prendere in giro, di aggredire un coetaneo o chi si trova in una condizione di disagio psicologico, necessitano di essere approfonditi per porvi i rimedi educativi, per far sì che voi bimbi ma anche gli adolescenti possiate avere una crescita sana. Come amministrazione comunale lanciamo in questa giornata un messaggio che auspico sia recepito e attuato. Un appello cioè contro ogni forma di intolleranza e discriminazione per essere comunità e cittadini attivi contro ogni forma di violenza. Per irrobustire – ha scritto il sindaco – un percorso di legalità nella nostra cittadina, per una società che elimini la violenza, per una società più equa e più giusta. >>

Ha portato i saluti il vicesindaco Santoro Criaco e l’Assessore Gioacchino Mollìca, che hanno presenziato l’iniziativa, che si è conclusa con una partita di calcio tra gli alunni della scuola secondaria, a significare appunto, un “calcio al bullismo” tema cardine dell’iniziativa.

