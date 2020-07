Scontro fra ciclomotori in via Pentimele a Reggio Calabria: due ricoverati

Grave incidente stradale in via Pentimele a Reggio Calabria. Due le persone ferite che sono state trasportate in ospedale.

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Reggio Calabria sulla via Nazionale Pentimele primo tratto. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale, due ciclomotori si sono scontrati violentemente.

Varie le lesioni per entrambi i conducenti a causa del forte impatto. Per loro si è reso necessario il ricovero resso il GOM. Per uno di loro i sanitari hanno riservato la prognosi.

Sequestrati entrambi i veicoli. I mezzi sono stati affidati in custodia a disposizione dell’autorità giudiziaria prontamente informata dell’accaduto.

