Incidente corso Matteotti a Reggio Calabria: auto si ribalta nella notte

Spettacolare carambola questa notte a Reggio Calabria. Un giovane all’improvviso ha perso il controllo della sua auto provocando un incidente sul corso Matteotti.

Erano circa le 3:30 quando un ragazzo poco più che ventenne, ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Panda. L’auto, che viaggiava ad alta velocità è andata a sbattere contro un veicolo parcheggiato. Esattamente un’Honda Fr-V. La vettura con a bordo il conducente ha concluso la sua corsa ribaltandosi più volte.

L’incidente si è verificato in pieno centro storico a Reggio Calabria, precisamente sul corso Matteotti.

Il conducente è stato soccorso e trasportato in ospedale. Le condizioni non sembrano destare particolare preoccupazione. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del caso. Sono in corso degli accertamenti per cercare di risalire alle cause che hanno portato a questo incidente.