Aumento delle pensioni. I beneficiari

Di salvatore Baronelli

Al di fuori di schieramenti di parte, ma quest’articolo la dice lunga su ciò che sta avvenendo in Italia in merito alle pensioni. Se guardate il grafico sottostante, pubblicato con fierezza da Matteo Salvini, sulla sua pagina istituzionale, effettivamente c’è stato un aumento, ma a vantaggio di chi percepisce già una cospicua pensione, con un criterio di progressività che tende a premiare con pochi spiccioli i redditi medio bassi “premiando “ paradossalmente a chi ha pensioni più alte. Così, chi prende 1000 euro al mese, l’anno prossimo si vedrà aumentare l’assegno di 73 euro, chi invece percepisce molti di più avrà un aumento con un massimale di 140 euro. Per non parlare delle pensioni al disotto dei 1000 euro, non inserite in tabella. È una svista o un ennesimo attacco alla povertà? Una vera e propria manovra dì iniquità sociale. Queste sono le incoerenze che avvengono in Italia.