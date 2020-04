Fine zona rossa Montebello Jonico, ma bisogna restare a casa

E’ finita la zona rossa a Montebello Jonico ma bisogna rimanere a casa. L’invito è dato da Caterina Chiara Macheda, vicesindaco del comune montebellese, che ha reso noto l’Azione di promozione e diffusione di informazioni utili per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il vicesindaco Macheda si è rivolto in questo modo alla cittadinanza:

Cari concittadini, al fine di evitare il rischio di lasciarsi andare ad interpretazioni soggettive o fuorvianti, l’Amministrazione Comunale di Montebello Jonico ritiene utile chiarire a tutti che, nonostante la Presidente della Regione Calabria, On. Jole Santelli, abbia sostanzialmente decretato la fine della zona rossa per il nostro Comune, fino al 3 maggio 2020 saranno in vigore i provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid 19.

Alla luce di tali previsioni, bisogna rammentare che è vietato uscire dalla propria abitazione se non per ragioni di natura sanitaria (consulti medici o acquisto di farmaci), per fare rifornimento di generi alimentari o per comprovate esigenze lavorative. Allo stesso modo, permane il divieto di uscire fuori dal territorio comunale ove ci si trova.