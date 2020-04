Donazione dell’assocazione Democrazia e Libertà di mascherine artigianali

Continuano le attività dell’Associazione Democrazia e Libertà – Uniti per Montebello Jonico in merito all’emergenza Covid-19. A darne notizia il presidente Fabio Giuseppe Zampaglione.

Donazione mascherine artigianali

Il presidente dell’Associazione Zampaglione rende note le nuove attività di collaborazione e solidarietà messa in campo dall’Associazione Democrazia e Libertà – Uniti per Montebello Jonico per contrastare l’epidemia da COVID 19 che attanaglia il nostro Paese.

Sempre nel solco della vera solidarietà fattiva verso coloro i quali sono in prima linea per combattere questa guerra e di supporto a chi deve tutti i giorni affrontare la sfida contro questo virus, i membri dell’Associazione hanno deciso di organizzare una donazione di mascherine facciali artigianali. Per realizzare quanto sopra il Presidente dell’Associazione ha preso contatti con la ditta PUBBLITURCO S.r.l. di Rende (CS) la quale si è offerta di realizzare a titolo gratuito 240 mascherine artigianali in triplo strato di TNT.

L’Associazione è riuscita a fornire parte del materiale necessario alla realizzazione delle mascherine artigianali alla ditta PUBBLITURCO. Lo ha fatto grazie all’interessamento e al contributo delle società: PI.MAR S.N.C. di G. Pipari e F. Marcianò di Melito Porto Salvo (RC)

EMPA OIL S.r.l. di Rende (CS),

Enti che hanno ricevuto le mascherine

Sul territorio comunale di Montebello Jonico, su segnalazione dell’Assessore Comunale Arch. Pasquale Billari, il Presidente dell’Associazione nei giorni scorsi ha preso contatti con la Dott.ssa Angela Vinci, Presidente della Cooperativa Rinascita Onlus, alla quale sono state consegnate 120 mascherine artigianali per la tutela degli operatori della struttura di Saline Joniche. In ambito metropolitano, su segnalazione del sig. Giovanni Pipari, sono state consegnate dal Presidente dell’Associazione 120 mascherine artigianali all’UOC di Terapia Intensiva e Anestesia del Grande Ospedale Metropolitano diretta dal Dott. Sebastiano Macheda. La grande collaborazione messa in campo tra Associazionismo, Imprese, Amministratori Comunali e operatori del settore, ma soprattutto grazie allo spirito di reciproco sostegno tra cittadini, ha reso possibile la realizzazione di quest’opera di solidarietà. Questo sta a dimostrare che l’unione fa la forza e solamente insieme si possono affrontare tutte le diverse sfide giornalmente siamo chiamati ad affrontare.. Siamo lieti di aver potuto dare il nostro contributo fattivo in questo momento difficile e soprattutto aver cercato di dare una mano a chi in prima linea è chiamato a confrontarsi con la dura realtà del Covid-19.