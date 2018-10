Don Gaetano Nalesso nuovo parroco a Melito P. S.

Don Gaetano Nalesso è il nuovo parroco della parrocchia di San Giuseppe di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

Don Gaetano Nalesso

Monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, arcivescovo metropolita di Reggio Calabria – Bova, ha reso note le nuove nomine che riguardano gli spostamenti nelle parrocchie del territorio.

La parrocchia di San Giuseppe di Melito Porto Salvo sarà guidata da Don Gaetano Nalesso. In un post su Facebook il parroco ha commentato la sua nuova nomina.

“Ringrazio di cuore Mons. Giuseppe Fiorini Morosini – scrive Don Gaetano Nalesso – per la fiducia accordatami e quanti mi hanno accompagnato in questi 5 anni di servizio di animazione, come direttore e parroco dell’Opera Salesiana e della Parrocchia Maria SS. Immacolata in Bova Marina. Accompagnatemi con la preghiera e l’affetto di sempre nella nuova esperienza che accolgo con gioia ed entusiasmo. Fin da ora assicuro ai Fedeli di Melito (S. Giuseppe) la dedizione e l’impegno affinché tutta la Comunità cresca nella Fede in Cristo, nostro Pastore, e nell’Amore fraterno. Maria, patrona di Melito di Porto Salvo, alla quale mi affido per questa nuova obbedienza, mi accompagni in questa missione”.

Le altre nomine

A Bova Marina nominato invece, nuovo parroco padre Vincenzo Longo.

Tra le altre nomine a Reggio Calabria: Don Enzo Modafferi sarà il nuovo parroco di Armo; guiderà invece i fedeli di Archi Carmine, padre Domenico Seminara. Infine, Don Francesco Megale sarà alla guida della parrocchia di Santa Maria Maddalena di Campo Calabro.