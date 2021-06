Reggina: Per la porta si puntano i riflettori anche su Wladimiro Falcone

Dopo aver vestilo la maglia del Cosenza, retrocesso in serie C, Wladimiro Falcone potrebbe tornare in Calabria. Il portiere è stato riscattato dai rossoblù ma la Sampdoria ha esercitato l’opzione del contro riscatto sul club del presidente Guarascio e ne detiene ancora il cartellino. Secondo quanto riportato da pianetaserieb.it, la Reggina starebbe provando ad ottenerne il prestito dalla Sampdoria. Se dovesse concretizzarsi la fumata bianca che sancirebbe l’andata in porto dell’operazione, il talentuoso portiere approderebbe in riva allo Stretto. Sarebbe questo un colpo in entrata di assoluto rilievo, per il club presieduto da Luca Gallo.

Qualche cenno

Falcone, è uno dei portieri di maggiore prospettiva del calcio italiano. Seppur non giovanissimo, è arrivato in Serie B dopo tanta gavetta nella categorie inferiori, vestendo le maglie di Como, Savona, Lucchese e Gavorrano. Le sue parate hanno più volte portato punti pesanti, mettendolo in evidenza come top per la categoria Dalla sua, l’ altezza – 1,95 cm – i riflessi e senso della posizione, caratteristiche che gli sono utili anche nelle uscite alte.