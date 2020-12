Reggina – Cremonese: Mister Baroni in conferenza stampa

Serve la continuità di risultati. Proporsi mantenendo la giusta concentrazione in campo per tornare alla vittoria tra le mura amiche per mettere in cascina punti fondamentali per risalire la classifica. Il merito della inversione della rotta vista sin qui, va a Baroni, il quale nonostante l’esordio casalingo negativo, è riuscito a dare la scossa giusta alla squadra. Dopo la prestazione positiva – la migliore in senso assoluto – ed i primi tre punti in trasferta conquistati con merito al Mapei Stadium nonostante assenze pesanti, la Reggina, per l’ultima sfida di questo nefasto 2020, affronta al Granillo la Cremonese di mister Bisoli. Il match tra i grigiorossi e gli amaranto, torna dopo oltre vent’anni sempre in serie B. Lo score dei lombardi, parla di tre le vittorie. Sei i pareggi e le sconfitte, per un totale di 15 punti, uno in più della Reggina. Ancora una volta il tecnico amaranto, deve fare i conti con le numerose assenze relative al reparto avanzato. Mister Baroni, che ha dimostrato di avere le idee chiare sul suo gruppo, in vista della delicatissima sfida contro i lombardi, ha parlato in conferenza stampa analizzando il momento della squadra e l’atteggiamento con il quale dovrà essere affrontato il match.

La vittoria in Emilia, ha esordito Baroni, è arrivata tramite la prestazione e questo mi soddisfa, ma ora dobbiamo continuare a camminare e mantenere lo stesso atteggiamento. Tutti coloro che scendono in campo devono avere la consapevolezza che si può sbagliare, ma quel che conta è la gestione dell’errore. LE SCELTE Fra i pali scelgo Guarna che ha esperienza ed è un titolare, mentre Plizzari deve ritrovare la serenità attraverso il lavoro. Le doti non gli mancano. SU DENIS German, potrebbe essere con noi a darci una mano, ha detto il tecnico toscano. Si è mosso con la squadra in questi giorni, non ha fastidio e lo ritengo disponibile anche se a partita in corso. La squadra ha speso tanto ci sono ravvicinate quindi c’è da attingere da risorse mentali, nervose, lavorare sulla testa e sulla voglia poi le gambe ci verranno dietro. L’ATTEGGIAMENTO Bisogna continuare ad attaccare l’area avversaria con sempre maggiore convinzione, per creare più occasioni da gol. Voglio squadra che gioca una palla veloce ma non frenetica. SULLA GARA Si tratta di una partita delicata ed importante e non dobbiamo sbagliare la prestazione contro un avversario che rispettiamo, ma che non deve incuterci timore. – continua Baroni- Da una situazione come quella in cui ci troviamo si esce solo con il gruppo e non con i singoli. Dobbiamo lavorare sulla testa e sulle gambe. Dobbiamo sbagliare poco, vincere molti duelli e giocare con attenzione. Affrontiamo una squadra importante e dobbiamo avere l’atteggiamento giusto. Conta l’interpretazione dei ragazzi, metto in campo la squadra per sfruttare le loro qualità. L’AVVERSARIO La Cremonese ha un organico importante con ottime individualità, sono partite dove bisogna avere l’atteggiamento che stiamo cercando di proporre, devi sbagliare poco, giocare con attenzione e voglia, mentalmente devi dare qualcosa di più.

Questa la lista dei 22 convocati per la gara contro la Cremonese:

Portieri: Farroni, Guarna, Plizzari.

Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Rolando.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Folorusho, Marcucci, Mastour, Rivas, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Vasic.

Indisponibili: Charpentier, Faty, Lafferty, Ménez, Rossi. Squalificato: Stavropoulos