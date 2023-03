Reggina-Cagliari, gli amaranto devono tornare a vincere

Si sta creando il clima delle grandi occasioni al “Granillo” per Reggina-Cagliari. Con la campagna promozionale “Per un padre che ha sognato”, la società porterà domani allo stadio oltre 13.000 spettatori che spingeranno la squadra verso una vittoria fondamentale. I ragazzi di Pippo Inzaghi non trionfano dalla gara contro il Modena di Tesser. Ma, soprattutto, devono spezzare al più presto la spirale negativa di risultati del girone di ritorno. Sette sconfitte su 9 incontri sono davvero troppe per chi, come la Reggina, vorrebbe mettere in definitiva cassaforte la salvezza e puntare ai play-off.

Occorre, quindi, ritornare a vincere subito ma l’avversario da piegare è tra i peggiori che la squadra avrebbe potuto incontrare adesso. Il Cagliari dell’espertissimo Ranieri è compagine di grande valore tecnico, agonistico e costruita per risalire in A. Appare in crescita di lucidità ed è reduce dal rotondo successo contro l’Ascoli. La Reggina, tuttavia, ha già dimostrato in questo campionato di poter competere ad alti livelli e se ritrova sicurezza e, soprattutto, concentrazione può giocarsela con chiunque. Reggina-Cagliari è match molto delicato. I tre punti sono troppo importanti per rilanciare a mille motivazioni e, di conseguenza, le gambe. Ma non solo.

Sono anche preziosi per mettere fieno in cascina in vista di una eventuale penalizzazione per la complessa vicenda del pagamento dei contributi fiscali. Ipotesi che può non essere del tutto remota considerando l’incertezza che regna in una vicenda difficile da decifrare. All’andata in terra sarda finì 1-1 e anche questa volta non sarebbe improbabile un pari, considerando lo spessore delle due squadre. Pippo Inzaghi potrebbe optare per un ritorno al falso nueve identificato nella figura di Menez. Ma il ritorno di un agguerrito Galabinov chiede attenzione nel valutare anche l’ipotesi del centravanti di razza lì davanti, almeno per un tempo. Sulla sponda cagliaritana, invece, si profila una scelta tra Milico e Falco a fianco del forte attaccante Lapadula, già a segno contro gli amaranto.

