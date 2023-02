Eccellenza Gallico Catona, arriva la stangata del Giudice Sportivo

Al Gallico Catona, è costato caro il post gara, a dir poco movimento, contro la Paolana. Gara, che si è conclusa con il risultato di 2-2.

In primo piano lo scorso weekend, l’aggressione subita dal direttore di gara e dagli assistenti da parte di “due persone non identificate ma riconducibili alla società in quanto indossavano il giubbotto della stessa”. A riportarlo, il comunicato del CR Calabria. È arrivata così la mano pesantissima del Giudice Sportivo.

Come riportato nel comunicato, il club unitamente all’ammenda di € 800,00, ha subito la squalifica del campo per un turno, da giocare a porte chiuse e 2 punti di penalizzazione. Decisione questa, che ha fatto scivolare i rossoblù, ora a 17 punti in classifica, a – 4 dalla Paolana.

La nota integrale

AMMENDA – PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO GALLICO CATONA F.C. € 800,00 – DUE PUNTI – UNA (1) GIORNATA SQUALIFICA CAMPO da disputarsi a “PORTE CHIUSE” (con decorrenza immediata)

Per avere a fine gara due persone non identificate, riconducibili alla società in quanto indossavano il giubbotto della stessa, tentato di impedire all’arbitro e a uno degli assistenti arbitrali di fare rientro negli spogliatoi. Una delle suddette persone spintonava l’assistente arbitrale, procurandogli delle contusioni al braccio destro, nonché attingeva l’arbitro con uno sputo alla guancia sinistra e dopo avere nuovamente afferrato l’assistente arbitrale per il collo lo spingeva contro il muro, successivamente l’ufficiale di gara si recava presso il Pronto Soccorso di Locri dove gli veniva diagnosticato un trauma al collo con prognosi di sette (7) giorni salvo complicazioni.

Per avere una delle due persone non identificate, inveito contro il secondo assistente arbitrale e raggiunto lo stesso con un calcio sul dorso di una mano procurandogli forte dolore e rossore che lo costringevano a recarsi presso il Pronto Soccorso di Locri dove gli veniva diagnosticato un trauma alla mano destra con prognosi di sette (7) giorni salvo complicazioni.

Per avere le stesse persone colpito ripetutamente con forza la porta dello spogliatoio arbitrale, dopo che la terna arbitrale vi aveva fatto ingresso con l’aiuto del dirigente addetto agli ufficiali di gara della società Gallico Catona 2018 Sig. Gidiuli Luigi.

