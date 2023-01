Reggina, arrivano Strelec e Bondo Agostinelli torna alla Fiorentina

Una Reggina, attivissima, dopo aver ufficializzato il difensore ex Bari Emanuele Terranova ha completato un mercato invernale ricco di difficoltà e colpi di scena.

Al fatidico suono del gong, che ha chiuso le trattative, rispettando le linee guida in ossequio alla sostenibilità del club ed alla oculatezza nelle scelte, il Ds Taibi ha messo a segno due colpi pesanti, portando alla corte di Inzaghi l’attaccante David Strelec ed il centrocampista ex Nancy Warren Bondo, mentre Agostinelli è rientrato alla Fiorentina.

A darne notizia, l’ufficio stampa del club amaranto.

David Strelec, ha iniziato a giocare nelle giovanili dello Slovan Bratislava, con cui si è affacciato al calcio professionistico.

Dopo aver totalizzato 34 presenze e 12 reti nel periodo compreso tra il 2018 e il 2021, l’estate scorsa è stato acquistato dallo Spezia, con cui ha fatto il suo esordio in Serie A il passato 25 settembre, nel corso della gara contro il Milan al Picco.

Caratteristiche

Attaccante centrale, dotato di fisico poderoso, possiede anche una buona tecnica e senso del gol, può giocare sia al centro del tridente offensivo, che affiancato da un altro attaccante con caratteristiche complementari alle sue.

Il mancino, nonostante la mole, ha un buon passo, attacca bene gli spazi ed è difficile da fermare. Abile nel segnare dal limite dell’area, su calcio di punizione o su rigore, dispone di ottima tecnica nel dribblare nello stretto.

Rapido e freddo nell’ esecuzione, cerca frequentemente la conclusione a rete.

Ama partecipare al gioco favorendo gli inserimenti dei compagni, oltre a essere aggressivo in pressing. Si distingue anche per la pericolosità nel gioco aereo, in cui si fa valere grazie alla sua altezza e al tempo nello stacco.

Cresciuto in varie squadre giovanili francesi, Warren Bondo classe 2003, già nel giro dell’Under 20 transalpina nel 2018 è entrato nel settore giovanile del Nancy, lo stesso che nel 1972 lanciò Michel Platini.

Il suo nome, era già emerso nelle cronache di calciomercato, quando a dicembre 2021 il Milan aveva segnalato più di un interessamento per il giocatore.

Duttilità e tecnica

Centrocampista completo, nasce come mezzala destra, è comunque in grado di giocare in tutti i ruoli del centrocampo.

Grazie alla sua velocità e al suo ottimo dribbling, è stato spesso impiegato pure come esterno sinistro.

Dotato di forza fisica, aggiunge una buona tecnica e la capacità di impostare.

