Brancaleone (RC) Visita dei rappresentanti della casa editrice armena Actual Art.

Nella giornata di ieri la Comunità Armane-Calabria ha ricevuto i rappresentanti della casa editrice armena “Actual Art”, nelle persone di Mkrtic Matevosyan, fondatore – editore, e Grigor Ghazaryan, Docente di lingua Italiana e traduttologia presso l’Università Statale di Yerevan, che nei giorni scorsi hanno sancito un’importante collaborazione con la Leonida Edizioni per la pubblicazione in lingua italiana il poemetto “Sago’ del Loro” del grande poeta armeno Hovhannes Tunanyan che sarà protagonista all’Arena dello Stretto il 5 e il 6 agosto 2023 in occasione dell’ottava edizione dello Xenía Book Fair.

I due Rappresentanti della casa editrice Armena, sono stati accolti a Brancaleone dai coofondatori della Comunità Armena-Calabria Sebastiano Stranges e Carmine Verduci e una delegazione della Pro Loco di Brancaleone

La mattinata si è concretizzata con una visita presso il sito archeologico urbano di Brancaleone Vetus, dove gli ospiti hanno potuto ammirare la grotta-chiesa conosciuta con l’appellativo “Albero della Vita” una delle rarissime testimonianze del monachesimo orientale dell’epoca Bizantina, che come da sempre sostenuto dal Prof. Sebastiano Stranges ha le stesse caratteristiche delle grotte-chiese presenti nei territori dell’Anatolia e della Cappadocia (un tempo regioni del grande Regno d’Armenia), con la presenza di graffiti al suo interno che provano la presenza di uno stile armeno nelle fogge dei graffiti e nello stile architettonico della grotta.

Da questa visita, sono emerse importanti premesse per una proficua collaborazione con l’Università Statale di Yerevan ed una possibile apertura a future collaborazioni con studiosi e ricercatori della capitale, nell’ottica di un approccio scientifico diretto che coinvolga anche gli studiosi Italiani e Calabresi, ciò darà un ulteriore input sul piano scientifico e culturale sul piano della ricerca e dello studio della presenza armena sul territorio e nell’area di Brancaleone, che ricordiamo, ricade nell’area della “Valle degli Armeni” cui fanno parte anche i comuni di Staiti Bruzzano Zeffirio e Ferruzzano con numerose testimonianze armene già rinvenute e rilevate a suo tempo da personalità del mondo scientifico e culturale locale.

Nel pomeriggio il gruppo di studiosi si è spostato a Bruzzano Zeffirio, presso la Rocca degli Armeni, ricevuti dai vertici della Pro Loco di Bruzzano che hanno guidato gli studiosi presso la Rocca ed il suo castello, ammirando le vestigia antiche del castello, del borgo e dell’arco trionfale dei Carafa, testimonianze importantissime di un glorioso passato.

Questa visita, sostiene la Comunità Armena Calabria, rappresenta un ponte culturale molto importante, e diamo atto che la Casa Editrice Leonida di Reggio Calabria sta lavorando già da tempo alla costruzione di un importante scambio culturale già avviato lo scorso anno con l’ambasciata armena, per l’opera dello scrittore Yeghishe Charents, tradotto in italiano, e di tutto questo, la nostra comunità intende ringraziare Domenico Polito (Fondatore della Casa Editrice Leonida) per le grandi opportunità culturali che sta dando alla Calabria ed al territorio reggino.