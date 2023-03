Bocale ADMO si aggiudica la finale playoff Girone I Under 19

UNDER 19 – FINALE PLAYOFF GIRONE I

Bocale ADMO-Comprensorio Archi 4-0

Marcatori: A. Musolino, E. Cento, P. Rivero, M. Pagano

Il Bocale ADMO si aggiudica la finale playoff del Girone I raggiungendo la fase finale del campionato Under 19.

A cadere al “Pellicanò” è stato l’agguerrito Archi, capace di battere i biancorossi nel doppio confronto della “regular season”, ma soprattutto in grado di battere sette giorni fa, a domicilio, la Reggiomediterranea, per 3-2 nei tempi supplementari.

Il Bocale approccia bene al match e al 13′ Rivero costringe Quartuccio al fallo da ultimo uomo, con conseguente espulsione. I ragazzi di mister Cloro sfruttano l’uomo in più chiudendo il primo tempo sul triplo vantaggio: al 28′ diagonale teso e potente di Antonio Musolino che sblocca il match con l’aiuto del palo; al 36′ azione personale lungo la linea di fondo campo per Emanuele Cento che segna un gol di pregevole fattura; al 43′ Pascual Rivero bissa la rete di una settimana fa, girata di testa vincente grazie anche ad una deviazione. In avvio di ripresa c’è Mattia Pagano che già al 2′ cala il poker dopo una gran giocata di Limardo; ancora Pagano avrà una chance per la doppietta, ma verrà fermato dal palo. Nel finale, Archi pericoloso con Iero che colpisce la traversa.

Finisce 4-0, il Bocale raggiunge gli Ottavi è atteso adesso dalla trasferta di Brancaleone, martedì 14 marzo.

Foto di Nicola Santucci

