Reggio Calabria, salvato l’uomo caduto con l’auto nel porto

Gli uomini della Guardia costiera, che si trovavano sul posto, hanno salvato un uomo di 60 anni che era caduto con la sua auto nelle acque del porto.

Una storia a lieto fine quella che si é registrata questa mattina a Reggio Calabria e che é stata resa possibile grazie all’intervento tempestivo della Guardia Costiera.

L’autovettura é subito affondata, una volta caduta in acqua. L’uomo é stato portato in salvo mentre sono in corso gli accertamenti per cercare di stabilire le cause che hanno provocato questo incidente. Il 60enne é stato affidato alle cure dei soccorritori del 118 e successivamente trasportato in ospedale per accertamenti.

