Incidente in autostrada a Pizzo Calabro, autocisterna finisce contro il guardrail

Un’autocisterna adibita al trasporto di carburante ha perso il controllo finendo contro il guardrail di delimitazione della carreggiata. Per cause in corso di accertamento, il mezzo si è scontrato contro il guardrail.

L’episodio si è verificato sull’autostrada A2 del Mediterraneo al km 328 direzione sud in prossimità dello svincolo per Pizzo Calabro. Al momento dell’impatto, per fortuna l’autocisterna era senza carico.

Sul posto si è reso necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme.