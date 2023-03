Cosenza, TorinoErotica: presenti Rocco Siffredi e Valentina Nappi

Cosenza si prepara ad accogliere “TorinoErotica”: tre giorni di kermesse, rigorosamente riservata agli adulti, dedicata all’Eros e all’inclusivo e colorato mondo dell’intrattenimento per adulti.

Da venerdì 14 aprile a domenica 16 aprile la cittadina calabra si trasformerá in una delle grandi capitali dell’erotismo e dell’intrattenimento mondiale a luci rossi. Infatti l’edizione 2023 della storica fiera di settore “TorinoErotica” è progettata per stimolare la primavera di Cosenza, con le protagoniste e i protagonisti del mondo “adult” e le attrici dei set cinematografici a tripla X.

La locandina dell’evento illustra un elenco delle Pornostar più note al pubblico italiano e già all’onor delle cronache, che sono attese tra qualche settimana a Cosenza. Due sono i nomi di fama internazionale, che svettano nel settore: il noto regista e produttore italiano di cinema internazionali per adulti, il celebre Rocco Siffredi, che è l’ospite d’onore dell’edizione 2023, nonché la Star napoletana più amata dal pubblico d’Oltreoceano: Valentina Nappi.

Molte le Stelle splendenti dell’intrattenimento erotico italiano pronte a brillare durante il finesettimana di aprile in Calabria: dagli interpreti di lungometraggi, passando per le nuove leve del settore, che oggi sono “content creators” sulla famosa piattaforma digitale per adulti Onlyfans, fino ad arrivare alle protagoniste di spettacoli e set cinematografici di tutt’Europa, tra cui:

Jasmin Carrera

Kristel Bulgari

Jessica Moy

Catrin Love

l’American Trio

Penelope

Carola Dantes

Lara Desantis

Janelle Wilde

Sally Blu

Francesca Dicaprio

Giada Suicide.

Intanto, Rocco Siffredi, in vista dei tre giorni di eros a primavera in Calabria, ha diffuso nelle scorse settimane un videoclip su TikTok in cui prende appuntamento con i propri fan e gli estimatori di tutt’Italia per l’appuntamento di Cosenza.

Articoli Correlati Maltempo a Cosenza Continua il maltempo sul territorio della provincia di Cosenza. I Vigili del Fuoco sono impegnati…

Cosenza, avvertito terremoto Una scossa sismica é stata lievemente avvertita dalla popolazione tra i comuni di Firmo, Saracena…

Cosenza, prorogata mostra Sopraffactions Cosenza La mostra SOPRAFFACTIONS COSENZA, considerata l’attenzione dei mass media e del pubblico, avrà prosecuzione…