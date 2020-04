Coronavirus, disposta chiusura del comune di Torano Castello (CS)

E’ stata disposta la chiusura del comune di Torano Castello, in provincia di Cosenza. Salgono, quindi, a 10 i comuni calabresi dove è stata disposta la zona rossa. La notizia arriva all’indomani della proroga della zona rossa per gli altri comuni:

CORONAVIRUS, ZONA ROSSA PROROGATA IN NOVE COMUNI CALABRESI

La notizia della “chiusura” di Torano Castello è stata data con una nota dalla Regione Calabria:

Possono spostarsi gli esercenti delle attività consentite sul territorio ai sensi del DPCM 10 aprile 2020 e quelle strettamente strumentali alle stesse. Sono sospese le attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

È fatto obbligo a tutte le persone che si spostino o giungano all’interno del territorio comunale per attività consentite e autocertificate, di utilizzare la maschertina o, in alternativa, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca per come fissato nell’ordinanza 9/2020. Inoltre, il dipartimento di prevenzione impartisce urgenti e immediate disposizioni per la gestione dei casi all’interno dell’RSA interessata