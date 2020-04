Terribile incidente Melicucco sulla Jonio-Tirreno, tre persone coinvolte

Tre le persone coinvolte nel terribile incidente che si è verificato questa mattina nei pressi di Melicucco. Per fortuna non si registrano delle vittime, ma solo feriti.

Incidente Melicucco, i particolari

Erano circa le 6 di questa mattina quando si è registrato un incidente a Melicucco, sulla Jonio-Tirreno. Due i veicoli coinvolti nell’impatto. Un furgone, con a bordo un uomo, e una Lancia Y, con due donne all’interno dell’abitacolo, si sono scontrate per cause in fase di accertamento. Violentissimo l’impatto. L’auto guidata da una delle due donne, dirette a Gioiosa Jonica, è andata completamente distrutta.

Per fortuna soltanto delle ferite e qualche trauma per le tre persone coinvolte in questo sinistro. L’uomo ha riportato qualche trauma. Più gravi le ferite di una delle due donne per la quale è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarla dall’abitacolo.

INCIDENTE A MELICUCCO, MORTI DUE GIOVANI

Intervento Forze del’Ordine e sanitari

Sul posto sono giusti i Vigili del Fuoco di Polistena, le Forze dell’Ordine e i sanitari del 118. Sono state avviate le indagini per cercare di risalire alle cause che hanno portato all’incidente.