Onore al nostro gingillo calabrese, “star” della recitazione

Una stella lo è davvero! Una stella che presto andrà a occupare la sua brillante posizione nel firmamento dei grandi artisti. Una giovane stella. Una stella del cinema italiano. Una stella calabrese. Si chiama Cristiano Caccamo, figlio del noto poeta e scrittore Michele Caccamo. È di Taurianova (R. C.), ed è un attore di elevato talento. Ciò, non solo perché ha un fisico da fare invidia e un viso d’angelo incantatore, ma perché lui, nei suoi ruoli, più che recitare la parte la vive. Un po’ come accadeva con Totò, con Aldo Fabrizi, Nino Manfredi, Peppino De Filippo, Alberto Sordi ecc. Insomma, una vera eccellenza dell’auto gestione del controllo e della personificazione assoluta del ruolo assunto.

Cristiano esordisce nel 2010 a teatro nell’opera Ciechi. Nel 2014 prende parte a La vita oscena di Renato De Maria. Il suo primo film da protagonista è Cenere, del 2014, qui interpreta Julien, un artista di strada ribelle. Debutta in tv nel 2015, con Questo è il mio paese; poi ne Il paradiso delle signore di Monica Vullo. Nel 2017 è componente del cast di Che Dio ci aiuti, diretto da Francesco Vicario. Nel 2018 esordisce nella serie TV Don Matteo. Sempre 2018, rivestite i panni del protagonista nel film: Puoi baciare lo sposo. A settembre dello stesso anno esordisce nella serie televisiva: La vita promessa, accanto a Luisa Ranieri e diretta da Ricky Tognazzi. Nel 2020 fa parte del cast di Celebrity Hunted: Caccia all’uomo (in coppia con Diana Del Bufalo), trasmissione prodotta da EndemolShine Italy. Tra le sue ultime interpretazioni: nel 2020, Sotto il sole di Riccione; nel 2021, Una famiglia mostruosa; 2022, Per lanciarsi dalle stelle.

Un grazie infinito dunque a questo grande maestro della recitazione figlio di Calabria che, con la sua arte, contribuisce, quotidianamente, a rendere sempre più forti gli aspetti artistico-culturali che danno maggiore grandezza alla nostra nazione.

