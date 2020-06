In Calabria un progetto per aiutare gratuitamente i futuri sposi in difficoltà

Save The Wedding, questo il nome del progetto, è un promosso da Angelo Garini e che riguarderà anche i futuri sposi in Calabria. Il wedding planner di fama internazionale ha creato un team composto da 44 professionisti. Tra questi figura Maria Stella Minniti, referente di Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria).

A supporto dei futuri sposi in Calabria

Save The Wedding è un intervento concreto e gratuito. Angelo Garini e il suo Staff offrono una consulenza ad una coppia per ogni regione d’Italia, scelta tra quelle che parteciperanno al contest. Vi regaleranno un nuovo progetto creativo, dall’ideazione su misura alla sua realizzazione, compresa l’assistenza e la presenza personalizzata nel “Giorno più Bello”.

E sarà da supporto a tutti i futuri sposi che si sono visti costretti a rinviare il proprio matrimonio ma che hanno deciso, nonostante tutto, di convolare a nozze entro la fine del 2020.

Anche il settore del wedding è stato messo in ginocchio dal Covid-19. I matrimoni estivi nella quasi totalità sono stati annullati, gli altri rimandati. In questo clima di confusione ed incertezza, il Fondatore di Garini Immagina, lo studio professionale che si occupa di Matrimoni ed Eventi, propone una nuova iniziativa, generosa e solidale.

Promotore del Progetto

Promotore del Progetto è Angelo Garini, riconosciuto dalla stampa internazionale come “l’architetto dei sogni” e definito anche “Ambassador of italian Beauty”. Ha realizzato eventi nei luoghi più belli e segreti d’Italia, è autore di due libri ed è editore della rivista ‘Immagina’.

Ha al suo attivo docenze presso università ed accademie in Italia e nel mondo oltre che la conduzione del programma “Wedding Planner” sul canale Real Time. Collabora con alcune Ambasciate d’Italia nel mondo per l’organizzazione di eventi speciali. Ha un canale YouTube per il quale realizza e conduce format da lui ideati.

La Calabria è presente

Maria Stella Minniti, referente di Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria), sarà a disposizione per la Calabria all’interno del contest “Save The Wedding”. Lei darà supporto organizzativo ed anche morale per organizzare un matrimonio