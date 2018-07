Stare in forma, la nuova rubrica di Ntacalabria.it

L’allenamento serve a tutti noi per stare in forma. Un sano esercizio, correlato anche ad una buona alimentazione ci permette di stare bene con noi stessi sia dal punto di vista fisico che mentale. Senza dimenticare anche il grande impatto che subisce il nostro corpo.

Stare in forma, la nuova rubrica

Stare in forma è il titolo della nuova rubrica di Ntacalabria.it. Molti i consigli che verranno dati dal dott. Sergio Latella, soprannominato il “Prof”. Latella è Direttore tecnico presso la Palestra “Prometeo” sita a San Leo di Reggio Calabria. Infatti, esistono vari tipi di allenamento a seconda dei propri bisogni, della propria struttura fisica e soprattutto della nostra volontà. Infatti, molte volte è proprio la “voglia” ad influire sia positivamente che negativamente sull’esito finale.

Non a tutti piace fare dei sacrifici sia a tavola che di fronte agli esercizi richiesti. E molte volte ci pensa l’imminente periodo estivo a ricordarci di dover perdere i chili di troppo presi durante l’inverno.

I primi consigli

In molti consigliano di allenarsi regolarmente, tre o più volte a settimana per almeno 30 minuti a sessione. Questo contribuisce a mantenerci in buona salute e a prevenire numerose malattie.

Studi scientifici sostengono che 300 minuti settimanali di attività, moderata e intensa, sia un allenamento ottimale per mantenersi in forma.

Per tutti questi motivi, noi di Ntacalabria abbiamo deciso di affidarci ad un esperto del settore come Sergio Latella.

La scheda

In molti si chiederanno chi in realtà sia il Dott. Sergio Latella che curerà la nuova rubrica di Stare in forma. Ecco a voi la sua scheda:

Laureato in Scienze Motorie e Sportive, Personal Trainer

Vari titoli: Istruttore 1° liv. F.I.PE. Allenatore Nazionale F.I.D.A.L. , Allenatore Pallamano, Massaggiatore, chinesiologo.

Iscritto al 1° anno Scienza della Nutrizione Umana

Lavora nel settore sportivo da vent’anni.

Direttore tecnico della Palestra Prometeo da dieci anni

Si occupa anche di organizzazione eventi e manifestazioni sportive

Cosa fare quindi?

Seguiteci e potrete leggere i segreti per vivere meglio e in pace con il proprio corpo.