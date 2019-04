Elezioni Bagaladi 2019, i candidati

Due sono le liste per le elezioni comunali di Bagaladi. Si ripresenta l’attuale primo cittadino Santo Monorchio. Tra gli assenti ci sono Federico Curatola e Caterina Rossi.

Elezioni Bagaladi: due liste

Sono scaduti oggi alle 12.00 i termini per la presentazione delle liste, nelle varie segreterie comunali, che prenderanno parte alla prossima tornata elettorale per il rinnovo delle amministrazioni municipali. In Calabria sono 137 su 404 i comuni chiamati alle urne in concomitanza con le elezioni europee. Due sono quindi le liste civiche presentate nel Comune di Bagaladi. L’attuale Sindaco Santo Monorchio ha infatti deciso di ricandidarsi. Novità di questo 2019 è invece il nome del candidato Giuseppe Sgrò.

Gli assenti

Tra gli assenti c’è da segnalare quella di Caterina Rossi che nella passata tornata elettorale aveva sfidato Monorchio con la Lista “Bagaladi nel cuore e nella mente”. Manca inoltre il nome di Federico Curatola che pochi giorni fa aveva detto: “Non correrò per la carica di Sindaco; ma non retrocedo dall’impegno per la coesione e la crescita di Bagaladi”.

Della stessa opinione il PSI Area Grecanica che in una nota aveva annunciato: “Non siamo procacciatori di poltrone ma cercheremo sempre di adoperarci per il bene del paese”.

La lista del candidato Sindaco Giuseppe Sgrò:

Candidato Sindaco: Giuseppe Sgrò;

Candidati:

Anghelone Carmelo, Azzarello Teodora, Cilione Pietro, Cilione Saveria, Pellicone Pietro, Romeo Domenico, Romeo Maria, Romeo Vincenza, Russo Maria, Vitetta Carmelo.

Ecco la lista del candidato Sindaco Santo Monorchio:

Candidato Sindaco: Santo Monorchio;

Candidati: Battaglia Giuseppe, Branca Carmelina, Marra Bruno, Marrapodi Antonino, Nania Annunziata, Nucera Carmelo, Romeo Gianfranco, Russo Francesco, Sgrò Domenico, ed infine Trunfio Francesco.

Le passate elezioni

Nel maggio del 2014 veniva dunque eletto Sindaco l’Ing. S. Monorchio con la lista “Fare per Bagaladi”. Aveva preso il posto dei commissari prefettizi che si erano insediati in precedenza nel comune pre-aspromontano.

