Verso Venezia – Reggina: Al “Penzo” con forza e qualità

In un campionato duro e logorante come quello di Serie B quello che conta è sapersi rialzare. La Reggina lo ha fatto contro il Genoa nella magica notte del Granillo, con una straordinaria prestazione, fatta di tanta qualità e forza.

Una serata da ricordare, per quel che gli amaranto hanno fatto vedere sul campo e da confermare, anche contro i lagunari di Paolo Vanoli.

Solo note positive quindi, alle quali si aggiunge l’ulteriore prova dell’attaccamento dei tifosi amaranto ai colori sociali ed alla squadra che anche in Veneto, così come accaduto nelle precedenti trasferte, non sarà sola, ma accompagnata dalla loro massiccia e calorosa presenza.

Nell’album dei ricordi

A dirigere Venezia – Reggina sarà il Sig. Matteo Marcenaro della Sezione di Genova, un arbitro che, in questa stagione, ha fatto parlare molto di sé e non solo in occasione di Juventus – Salernitana.

Gli amaranto, non hanno certo bei ricordi del fischietto designato.

A Modena, infatti, il direttore di gara della sezione genovese, annullò a Di Chiara la rete del possibile vantaggio amaranto, per un fuorigioco di Majer, ritenuto influente sulle dinamiche riguardanti l’ estremo difensore dei canarini.

Nella stessa partita, dove l’undici dello Stretto uscì sconfitto immeritatamente, la rete di Diaw, fu viziata dal dubbio sulla decisione del fischietto Ligure, di non rilevare un precedente fallo sullo stesso Di Chiara.

Il tutto, incorniciato da altra dubbia valutazione a danno degli amaranto, ai quali mancò anche l’assegnazione di un penalty.

Situazioni, che se rilevate, avrebbero potuto vedere andare in vantaggio l’undici di Inzaghi e comunque, nella seconda ipotesi, avrebbe potuto portare la compagine dello Stretto in parità e quindi, riprendere la gara.

