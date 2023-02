Cosenza-Reggina, arbitra Doveri

Daniele Doveri

Sarà l’internazionale Daniele Doveri di Roma1 l’arbitro della sfida tra Cosenza e Reggina valida per la 27ª giornata del campionato di Serie B, in programma martedì 28 febbraio alle ore 20.30 allo stadio “San Vito-Marulla”.

Nato in Toscana, precisamente a Volterra in provincia di Pisa, nel 1996 diventa arbitro a tutti gli effetti. Dopo la trafila nelle serie minori approda nel 2009 a dirigere i campionati più importanti. Il 3 luglio 2010, con la scissione della CAN A-B in CAN A e CAN B, viene inserito nell’organico della CAN B. Il 30 giugno 2011 viene promosso alla CAN A.

Il direttore di gara designato, ha dalla sua eccellenti prestazioni arbitrali, ma è stato anche protagonista di decisioni che hanno lasciato qualche perplessità, come in occasione di Palermo-Reggina dove era alla VAR.

Assistenti di linea saranno Daniele Bindoni di Venezia e Davide Imperiale di Genova. Quarto uomo Mattia Pascarella di Nocera Inferiore. Al VAR Eugenio Abbattista di Molfetta, AVAR Simone Sozza di Seregno.

Articoli Correlati Lecce-Reggina, arbitra Piccinini Sarà il signor Marco Piccinini di Forlì, il direttore di gara di Lecce-Reggina, in programma venerdì sera alle…

Reggina-Casertana, arbitra Guarino Sarà il Sig. Salvatore Guarino a dirigere la gara Reggina-Casertana valida per il primo turno…

Reggina-Cosenza, probabili formazioni Cresce l’attesa per il derby di Calabria. Al “Granillo”, alle pre 16.00 si gioca Reggina…