E’ Caliente il nuovo singolo degli Zingari Felici. Cantanti calabresi

“Caliente”, questo è il titolo del nuovo singolo che apre la produzione 2023 degli Zingari Felici. Caliente, come l’autenticità stessa che il duo calabrese composto da Emanuele Grispino e Celeste Iiritano riesce sempre a infondere nella musica e nelle parole. Il brano dal ritmo incalzante si configura come un mantra dedicato al sacro fuoco della passione -capace di sbaragliare i sentimenti flebili e privi di calore vero- in cui la “Rosa di ciantu spine” diventa metafora delle inclinazioni “troppo umane” e razionali rispetto alle infinite sfaccettature del divino amore. Per chi conosce gli Zingari Felici è facile appurare come “il sentimento più sublime” ne caratterizzi incisivamente la produzione e con “Caliente”, la raffinata maestría del duo, ancora una volta ha centrato il segno cogliendo uno degli elementi cardine del sentimento più alto: “l’istante che diventa eterno rispetto a ciò che è vacuo”.

Può un breve frammento temporale racchiudere una passione così travolgente da unire due anime indissolubilmente? Il brano è un chiaro tentativo di offrire una risposta a questo quesito ed Emanuele e Celeste lo fanno alzando l’asticella e sperimentando nuove sonorità con cura scultorea. Anche un semplice scambio di sguardi può racchiudere un’intesa divina, un compenetrarsi oltre i limiti del tempo. Bastano pochi istanti per consacrare la complicità tra due esseri complementari e in questi attimi anche le parole, come affluenti, riversano la loro essenza nel fiume tempo. Si viaggia verso il futuro, si torna indietro nel tempo e poi nuovamente catapultati nel presente, il tutto in un unico istante che ci fa battere il cuore per una persona. Ascoltando “Caliente” emerge netta la grande creatività edulcorata dalla rinomata abilità di polistrumentista che caratterizza Emanuele e dalla versatile potenza vocale di Celeste. I due giovani talenti si distinguono tra l’altro per la capacità di lavorare in totale autonomia sui brani. Questo ultimo fiore all’occhiello, come tutto il resto della produzione, è puro frutto dello sforzo artistico dei due talenti che, oltre a cantare, si occupano di scrivere i testi, comporre, arrangiare e suonare ogni singolo strumento presente sulla scena sonora nonché della produzione stessa dei brani.

Il duo calabrese considera “Caliente” come uno “sforzo artistico teso a esplorare nuovi orizzonti della musica popolare in chiave sperimentale”. Ascoltando il brano, non è difficile in effetti ritrovarsi in oriente e al contempo in occidente attraversando la Calabria. L’uso decorativo degli effetti, la ricerca di nuove sonorità, i timbri di un ventaglio più ampio di strumenti, il ritmo che si muove nella danza del battere e levare e la marcata dualità timbrica vocale sono tutti elementi chiave del brano che lasciano intravedere gli orizzonti e le potenzialità dell’ampio background del duo. La scena del brano si srotola in un sottile gioco di fino che vede la contrapposizione di voci e timbri risolversi poi nell’armonia… ed ecco che anche la musica diventa metafora di come il fuoco della passione si regga su equilibri opposti che solo senza compromessi possono giungere all’armonia.

Chapeau! Zingari felici.

Gianluca Visciglia