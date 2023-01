Gal Serre Calabresi: proroga bando colture antiche

È stato prorogato al 6 marzo 2023 l’avviso pubblico per l’intervento “Le colture della storia. Sostegno alla produzioni agricole e zootecniche del territorio”.

L’intervento punta a migliorare ed incrementare le produzioni tipiche dell’area del Gal Serre Calabresi, al contempo mira ad incrementare la competitività delle imprese agricole. Sono ammissibili investimenti di ammodernamento, ristrutturazione ed innovazione all’interno delle aziende agricole, finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale, spese inerenti al miglioramento fondiario, acquisto di macchinari e attrezzature, spese per hardware e software.

Il bando pubblicato una prima volta nell’agosto 2022, è stato revocato lo scorso novembre per consentire ai potenziali beneficiari di tener conto degli aggiornamenti del “Prezzario Regionale Agricoltura” e del “Prezzario di costi massimi unitari di riferimento per macchine e attrezzature agricole della Regione Calabria”, elaborato da L’Informatore Agrario.

L’avviso del Gal Serre Calabresi si distingue anche per aver voluto portare l’entità del contributo al 70% del costo dell’investimento ammissibile, se realizzato da agricoltori nelle zone montane e svantaggiate.

Ora la nuova scadenza, per delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal, è stata prorogata da fine gennaio 2023 al 6 marzo, preso atto della circostanza che sul portale Sian risulta inviato ancora un numero esiguo di domande e considerato che con l’approvazione del Quadro di dettaglio della ripartizione finanziaria della misura 19.2 per il biennio 2021/2022 si prevede un incremento della dotazione finanziaria per l’intervento A.1.1/d “Le colture della storia. Sostegno alle produzioni agricole e zootecniche del territorio” del Pal Spes di ulteriori € 555.903,76, per un ammontare di circa un milione di euro da destinare al bando in oggetto. Un incremento che giunge in linea con l’intenzione del Cda del Gal Serre Calabresi, di sostenere il più possibile le imprese agricole, in questo particolare momento storico, ritenuto il loro ruolo strategico per l’economia del territorio.