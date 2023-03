Ranch Sorting, Primo posto per Lorenzo Praticó e Alessio Martino

Primo posto per Lorenzo Praticó e Alessio Martino nella prima tappa del campionato regionale Lazio Fitetrec-Ante nella disciplina del Ranch Sorting Fitetrec-Ante. Importante risultato per il team vincitore composto da Praticó in sella a The Great Hunter e da Martino in sella a Kimera Cat. Il duo ha chiuso due go in due minuti e 15 vitelli.

Lo scopo del Ranch sorting è di spostare un numero di vitelli da un capo all’altro del recinto posto in arena che è formato da due ottagoni con diametro che va dai 15 ai 18 mt. I vitelli sono 12 e sono numerati da 0 a 9. Il team é composto da due cavalieri che evono spostare i vitelli in ordine crescente nel minor tempo possibile in due manche di gara. La classifica sarà determinata dalla somma dei tempi e dalla somma dei vitelli nei due go.

Terzo posto da Matteo Barotti e Oscar Chaves.