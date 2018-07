Pietra Cappa candidata al Geoparco UNESCO

Pietra Cappa è presente nella candidatura del Parco Nazionale dell’Aspromonte al Geoparco UNESCO. Associazione HistoriCal: “Sarebbe il coronamento di un sogno”.

La maestosità di Pietra Cappa

Pietra Cappa è un monolite che ricade nel territorio di Careri (in provincia di Reggio Calabria). La sua maestosa bellezza è divenuta fonte di attrazione per molti turisti e visitatori del territorio aspromontano. Un territorio che si fa conoscere sempre più e che racchiude un fascino senza tempo.

“La possibilità dataci di poter entrare nella rete geoparchi UNESCO è unica e il riuscirci sarebbe il coronamento di un sogno. È un punto di partenza per la comunità, un’opportunità da cogliere per non finire ancora nel dimenticatoio turistico. Crediamo fermamente che Pietra Cappa (ma anche ciò che vi è nei suoi pressi) abbia tutte le carte in regola per essere un polo attrattivo turistico secondario a nessuno. Diventando volano per lo sviluppo economico-sociale del territorio, ma per fare ciò serve l’impegno di tutti”. A parlare è Attilio Varacalli, presidente dell’Associazione HistoriCal.

Visita degli ispettori Unesco

“Le emozioni predominanti sono di gioia, speranza e orgoglio verso la “propria terra”. E queste sensazioni fanno bene all’anima”. Sono queste le prime dichiarazioni dei membri dell’Associazione HistoriCal a margine della visita nei giorni scorsi, degli ispettori UNESCO Antonino Sanz Matencio e Alexandru Andrasanu.

Ringraziamenti dell’Associazione HistoriCal

“Grazie a chi ci ha inviati ad essere presenti e a chi c’era: l’Ente Parco dell’Aspromonte, le varie associazioni presenti sul territorio. Grazie anche a nome di chiunque ami questa terra o che ha amato questa terra e non c’è più. Un pensiero va anche a chi è partito, portando questa terra nel cuore e sognando per lei un riscatto sociale. Ne sarebbe felice Francesco Perri, come il “vicino” Corrado Alvaro, due dei più illustri solo fisicamente non più tra noi ma vivi nella cultura e letteratura italiana. Viene in mente anche il Dottor Giulio Cesare Papandrea di Careri (innamorato eterno della sua terra) che magari quest’estate guarderà Pietra Cappa con lo stesso sorriso speranzoso che è stampato sui nostri volti. Ne sarà fiero anche il prof. Domenico Minuto a cui dobbiamo tutti un qualcosa per i suoi studi sulla nostra zona e la Calabria intera”.